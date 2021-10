Perugia, pellegrinaggio a piedi del cardinale Bassetti alla Porziuncola

PERUGIA – Si recherà a piedi, come pellegrino, il 16 ottobre, alla Porziuncola di Santa Maria degli Angeli di Assisi, il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve. Il cardinale pregherà per le vocazioni e ringrazierà il Signore per aver concesso a lui e “a tanti fratelli e sorelle il dono della guarigione dalla terribile infezione da Covid-19”. Lo aveva annunciato lo stesso presule, la scorsa estate, parlando di “un piccolo segno” da “proporre a tutti coloro che lo vorranno, perché sia un cammino di preghiera per supplicare al Signore il dono delle vocazioni. Un cammino di meditazione, di recita del Santo Rosario”.

Il precedente di ottobre

Già nell’ottobre 2012 Bassetti si era recato in pellegrinaggio a piedi alla Porziuncola, lungo un sentiero francescano di circa 12 chilometri (che ripercorrerà il 16 ottobre), sempre per pregare per il dono delle vocazioni. In quell’occasione si unirono diversi sacerdoti, i seminaristi e alcuni componenti della Pastorale diocesana giovanile. L’appuntamento per quanti vorranno mettersi in cammino con il cardinale è presso la chiesa parrocchiale di Ospedalicchio, alle ore 7.30, di sabato prossimo, dove si terrà la preghiera iniziale (ore 8)