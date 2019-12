Perugia, paura alla Fonte dei Tintori: auto a metano va a fuoco

PERUGIA – Tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza per cose e persone. Venerdì pomeriggio un’automobile a metano è andata improvvisamente a fuoco davanti alla Fonte dei Tintori, lungo via San Galigano. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco e anche la polizia municipale. Ancora da stabilire le cause che hanno portato allo sprigionarsi delle fiamme.