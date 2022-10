PERUGIA – Momenti di panico alla stazione di Fontivegge dove un giovane di 28 anni prima ha spintonato i passeggeri che stavano scendendo dal treno e poi ha aggredito il capotreno. Ha riportato lesioni a una mano e a un polso il dipendente di Ferrovie dello Stato. A difendere l’uomo, che in servizio è un pubblico ufficiale, sono stati alcuni passeggeri, ma il ventottenne originario della Costa d’Avorio si è calmato soltanto quando sono intervenute le forze dell’ordine. Il ragazzo è stato quindi denunciato per resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale, ma anche per danneggiamento, perché spintonando il capotreno gli ha rotto il tablet di servizio, e pure per interruzione di pubblico servizio, considerando che il treno su cui il giovane voleva salire prima di aggredire il capotreno è ripartito con mezz’ora di ritardo.