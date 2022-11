Perugia, passante segnala ai carabinieri una borsa con dentro 600 grammi di hascisc

PERUGIA – I carabinieri della compagnia di Perugia hanno sequestrato 600 grammi di hascisc, suddiviso in sei panetti, ritrovati da un passante. Un uomo, mentre passeggiava con il suo cane, vicino ad un’ aiuola, ha notato una borsa e ha subito chiamato il 112. I militari hanno quindi constatato che all’interno c’ era dell’ hascisc, che è stato posto sotto sequestro. Sono in corso accertamenti per risalire a chi possa avere nascosto lo stupefacente.