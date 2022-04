PERUGIA – Nella serata di venerdì 15 aprile, nel parcheggio interno del pronto soccorso è venuta alla luce una bambina di due chili e 560 grammi. La madre, una giovane donna perugina, è stata accompagnata in auto dal marito, ma non ha fatto in tempo ad entrare in ospedale che ha partorito nel parcheggio, assistita da un’ equipe di medici e infermieri. Il Santa Maria della Misericordia spiega che è stato un infermiere del 118 il primo ad accorrere in aiuto alla madre ed allertare i colleghi del pronto soccorso.

