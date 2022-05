PERUGIA – Hanno utilizzato il permesso per invalidi per parcheggiare l’auto nel centro storico di Perugia due automobilisti multati giovedì dalla polizia municipale, impegnata in una serie di controlli proprio sul corretto utilizzo del tagliando. In un caso un uomo ha usato il permesso intestato alla moglie morta, mentre nel secondo era registrato a nome della fidanzata, non presente in quel momento. I due conducenti dovranno pagare una multa da 168 euro mentre dalla patente saranno sottratti sei punti.