Perugia, Papa Francesco chiama l’Archidiocesi: “Forza cardinale Bassetti”

PERUGIA – Un numero privato che squilla sul cellulare del vescovo ausiliare di Perugia monsignor Marco Salvi pochi minuti prima delle 19 di martedì 10 novembre. Dall’altra parte del filo, una voce chiara che, il vescovo riconosce subito e per questo resta un po’ imbarazzato: quella di Papa Francesco.

Il Santo Padre, come riferisce il settimanale della Ceu La Voce, ha chiamato per chiedere informazioni sullo stato di salute del Cardinale Arcivescovo Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, ricoverato per polmonite bilaterale all’ospedale di Perugia dal 3 novembre, per capire se tra le righe della nota dell’ospedale perugino ci fosse uno spiraglio di miglioramento o qualche timido segnale positivo.

Incitamento Nessun assistente o addetto di segreteria ad annunciare la chiamata del Pontefice, che – come noto – usa l’apparecchio telefonico con assoluta semplicità, spontaneità e immediatezza. Spesso per farsi sentire accanto alle persone semplici, con una parola di conforto diretta. “Forza, forza, forza…”, ha ripetuto più volte Papa Francesco al vescovo Marco come segnale di incoraggiamento da far giungere al Cardinale. Il Santo Padre ha poi mostrato la sua vicinanza nella preghiera e ha ringraziato il personale ospedaliero per il lavoro che sta facendo, chiedendo di far arrivare monsignor Bassetti il messaggio. Nel frattempo, per la salute del presule c’è qualche timido miglioramento grazie all’efficacia di una cura antibiotica alla quale è stato sottoposto.