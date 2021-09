Perugia, palpeggia una minorenne alla fermata del bus: in manette

PERUGIA– Stava aspettando il passaggio dell’autobus per tornare a casa, insieme ad un amico, quando è stata avvicinata da un uomo armato di coltello che ha iniziato a molestarla, palpeggiandole le parti intime. La studentessa minorenne, che si trovava alla fermata di Fontivegge, a chiesto aiuto ad alcuni dipendenti di Bus Italia, che hanno individuato l’autore delle molestie, un extracomunitario che poi è scoperto essere clandestino, ed hanno chiamato la Polizia.

L’uomo nel frattempo si era dato alla fuga a piedi in Strada Trasimeno Ovest in direzione stadio, cercando a sua volta di salire su un bus ma è stato raggiunto e portato in Questura. Sottoposto a perquisizione personale, si è scoperto avere con sè un cacciavite a taglio ed un coltello ed è stato rinchiuso nel carcere di Capanne.