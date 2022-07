Perugia, otto reti nel primo test contro i dilettanti del Sottocastello

PIEVE DI CADORE (BELLUNO) – Primo test stagionale per il nuovo Grifo di Fabrizio Castori. Nel pomeriggio di domenica 10 luglio i grifoni sono scesi in campo per affrontare i dilettanti locali del Sottocastello. Il risultato finale è stato di 8-0 per gli umbri. Ad aprire le marcature è stato Kouan al 9′ del primo tempi. E’ seguita la realizzazione di Angori al 14′ e successivamente la doppietta di Melchiorri al 18′ e al 32′. A segno anche Giunti (al 28′), Oliveri (al 42′), Angella (al 44′) e Ghion (al 16′ della ripresa).

Prossimi impegni Nuove amichevoli attendono la squadra di Castori la prossima settimana. Due gli impegni in programma. Si scende in campo giovedì 14 alle ore 17.30 sempre al campo comunale di Sottocastello, questa volta con il Real Vicenza. Domenica prossima alle 18 è fissata la trasferta a Dimaro, dove il Perugia affronterà in amichevole in Napoli.

PERUGIA (1° tempo): Chichizola, Angori, Angella, Sgarbi, Dell’Orco, Burrai, Kouan, Lo Giudice, Giunti, Melchiorri, Olivieri. All. Castori

PERUGIA (2° tempo): Moro (20′ st Bulgarelli – 35′ st Jamne), Silva, Curado, Righetti, Cicioni (24′ st Baldi), Ghion, Dembèlè, Onishenko (24′ st Sulejmani), Lunghi (24′ st Seghetti), Vano, Iannoni. All. Castori

ASD SOTTOCASTELLO: De Polo, Chirco, Da Forno M., Dolcini, Qoku, Bazzali, Cavalet Le., Cavalet Lo., Da Forno F., De Michiel D., Toscani. All. Mario Liguori

RETI: 9′ pt Kouan, 14′ pt Angori, 18′ pt e 32′ pt Melchiorri, 28′ pt Giunti, 42′ pt Olivieri, 44′ pt Angella, 16′ st Ghion