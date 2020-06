Perugia, ordinanza antiprostituzione: multe da 450 euro

PERUGIA – E’ stata emanata dal Comune l’ordinanza antiprostituazione che vieta non solo di intrattenersi con la “lucciola” di turno, ma anche di assumere atteggiamenti finalizzati a offrire prestazioni sessuali e indossare abiti “atti all’intenzione di adescare o che offendano il pubblico pudore”. Prevista una multa da 450 euro. La violazione si concretizza anche consentendo la salita a bordo di auto di uno o più persone dedite alla prostituzione o con la semplice sosta al fine di contrattare la prestazione sessuale. I controlli saranno stretti nelle aree di via Settevalli, via Corcianese, via Canali, via Campo di Marte, via del Macello, via Nuvolari, via Conti, via Trasimeno Ovest (compresa la strada che permette l’accesso al raccordo Perugia-Bettolle direzione Perugia), via Penna, via Cestellini, via della Scuola, statale 728 del Pantano, strada Colle Umberto Ponte Nese.