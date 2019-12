Perugia, operazione antidroga: sei giovani vengono denunciati

PERUGIA – I controlli disposti dal comando provinciale di Perugia della Guardia di finanza nei pressi delle discoteche e dei punti di ritrovo dei giovani hanno portato alla denuncia di 6 ragazzi trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati anche di diversi grammi di hashish, marijuana e cocaina. Il piano di controlli, messo in atto con l’ausilio delle unità cinofile in forza alla compagnia di Perugia, ha permesso di segnalare alcune persone alla prefettura. Le 6 denunce, le segnalazioni e il sequestro di questi giorni rientrano in un programma che viene attuato seguendo le indicazioni della prefettura e degli indirizzi definiti dalla procura della Repubblica di Perugia.