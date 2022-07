Perugia, operaio di 57 anni muore schiacciato da una parete

PERUGIA – Incidente mortale alla Umbra Acque di Ponte San Giovanni. Un operaio di 57 anni è rimasto schiacciato dal crollo di una parete mentre era alla guida di un camion.

Il fatto è avvenuto alle 16.50 circa. Informano i Carabinieri: “Il mezzo trasportava un escavatore che, per cause in corso di accertamento, urtando la parete dello stabile ne provocava il distaccamento”.

Immediato l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Ponte san Giovanni, del 118 e dell’Asl, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Il comunicato della Cgil

“Esprimiamo tutto il nostro cordoglio alla famiglia di Fausto, operaio di Umbra Acque, nostro iscritto e soprattutto compagno e amico che oggi ha perso la vita nell’ennesimo incidente mortale sul lavoro”. È quanto affermano in una nota Simone Pampanelli, segretario generale della Cgil di Perugia, Euro Angeli, segretario generale della Filctem Cgil di Perugia, e Nicola Burocchi, rsu e rls di Umbra Acque per la Cgil, accorsi immediatamente sul luogo dell’incidente nel magazzino aziendale di Ponte San Giovanni. “Siamo atterriti da questa ennesima tragedia, che strappa alla sua famiglia un uomo di 57 anni, stimato da tutti i colleghi e compagni. Un dramma che avviene tra l’altro a pochi giorni da un altro incidente mortale nella nostra provincia. In attesa del lavoro degli inquirenti, insieme alla Rsu ci attiveremo immediatamente con l’azienda per avere un confronto finalizzato a comprendere l’accaduto e a implementare ogni intervento necessario a far sì che episodi come questo non si verifichino mai più”.

La nota di Umbra Acque

“Il consiglio di amministrazione ed i colleghi, profondamente addolorati – si legge in una nota diffusa da Umbra Acque -, lo ricordano con stima per il suo operato e sono vicini con affetto ai suoi cari”.