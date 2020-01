Perugia, omicidio Polizzi: è stato disposto l’obbligo di dimora per Riccardo Menenti

PERUGIA – La Corte d’Appello di Firenze ha disposto l’obbligo di dimora a Todi e il divieto di avvicinamento alle persone offese a carico di Riccardo Menenti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Alessandro Polizzi, ma scarcerato il 10 gennaio scorso per decorrenza dei termini della custodia cautelare. Menenti, come il figlio Valerio attualmente libero anche lui, comparirà il 19 marzo prossimo davanti alla Corte di Cassazione.