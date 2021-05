Perugia, oltre 6 milioni per la riqualificazione di strade e marciapiedi

PERUGIA – Oltre 6 milioni di euro per la riqualificazione di strade e marciapiedi di Perugia. Queste le risorse messe in campo per il 2021 dall’amministrazione comunale che ha presentato in una conferenza stampa il piano delle bitumature. Presenti il sindaco Andrea Romini e l’assessore ai lavori pubblici Otello Numerini. L’investimento è diviso in 2.6 milioni per il 2021, 2020 stanziamento 2020, 450.000 euro per rotatoria e marciapiede a Lacugnano, un milione di euro per gli interventi del cantiere e per i ripristini.

Romizi. Il sindaco ha spiegato: “La risposta che il Comune di Perugia fornisce è significativa, con risorse complessive per il piano strade/marciapiedi che superano i 6 milioni di euro, a conferma di una materia che rappresenta per l’amministrazione un’assoluta priorità. Nelle ultime due annualità (2020-2021) l’impegno del Comune dal punto di vista economico è cresciuto ulteriormente, visto che si è passati dai 1,5 milioni all’anno stanziati dal 2014 in avanti fino agli oltre 6 milioni di lavori in partenza. Cifre di primo piano, addirittura dieci volte superiori alle sole centinaia di migliaia di euro che venivano riservate a questa partita ante 2014. Una progettualità “senza precedenti che consentirà di garantire il completo rifacimento di alcune arterie centrali per la città, diffuse su tutto il territorio comunale. Un ruolo centrale in tutto questo avrà anche il cantiere comunale cui è stata messa a disposizione una nuova finitrice, consentendo così all’Ente di poter intervenire autonomamente in aggiunta alle opere appaltate con gara”

Interventi in corso. Attualmente, ha spiegato l’assessore Numerini, interventi di riqualificazione che interessano arterie ubicate in varie zone della città: Piaggia Colombata e piazza Puletti in centro storico, via Cortonese/via del tabacchificio, nell’area di Pian di Massiano, via Fontivegge nella zona della stazione, via Corcianese a San Sisto e via Trattati di Roma nell’area di Olmo; quindi strada della Valtiera a Collestrada, il secondo stralcio di strada Montevile a Ponte San Giovanni, via e piazza Bologna a Ponte Valleceppi e la strada Villa Pitignano- Ponte Pattoli. Prossimamente partiranno le progettazioni finalizzate alla manutenzione straordinaria della strada Ferro di Cavallo – Olmo – Strada Trasimeno Ovest, di via Amendola e strada Ponte Pattoli – Resina, nell’area di Ponte Pattoli, strada Eugubina a Ponte Felcino e via della Madonna Alta.

In programma. Si prevede di intervenire poi anche su ulteriori strade a Bagnaia (strada Bagnaia), Balanzano (strada del piano, strada Tiberina Sud), San Martino in Campo (strada delle fascine), Casaglia (strada Perugia-Ponte Valleceppi), Casenuove (rotatoria Nenni), Cenerente (strada della Forcella), Collestrada (strada Centrale Umbra), ma anche in centro storico (corso Bersaglieri, corso Cavour, via Fiorenzo di Lorenzo-via Orsini, via Fuori le mura, via Sperandio e piazza università, quindi via Bonaccia, via Bonazzi, via Brugnoli, via Imbriani); in città si interverrà su via Gallenga, via Gregorovius, via delle Olimpiadi, via Settevalli, via Martiri dei lager, via San pietrino, a Monteluce (via Cialdini, via Eugubina), strada fosso dell’infernaccio, via Machiavelli, via Assisana. Altri interventi sono poi previsti a Ponte San Giovanni (via Cestellini e strada Ornari), a Prepo (Toppo fontanelle via Fiesole e strada del Borghetto), a San Sisto (via Pievaiola-zona Perugina), a Santa Sabina (via Tecchi), a Fontivegge (via Cavallaccio e via Oddi Sforza), a Pianello (strada Monteverde) e a Ponte d’Oddi (strada Ponte d’Oddi) e Ripa (strada di Ripa) e, infine, a Montemalbe (strada Cappuccini) e San Martino in Campo (strada delle fascine), a Rancolfo (strada di Rancolfo). Infine, si interverrà sui marciapiedi in ia Fonti Coperte, via Siepi, via Martiri dei Lager, via Soriano, via Checchi, via dei Filosofi, via Torelli, via Vecchi.