Perugia, oltre 31 milioni di euro in arrivo per cinque scuole comunali

PERUGIA – Con ordinanza speciale del commissario straordinario sisma, nell’ambito del “Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria” sono in arrivo risorse per 31.470.000 di euro che saranno destinate a interventi su cinque scuole comunali di Perugia. I progetti che verranno finanziati riguarderanno il risanamento conservativo, l’adeguamento sismico e normativo e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici. “Lavoriamo – spiega il Comune – perché i luoghi dell’apprendimento siano porti sicuri per i nostri figli, la priorità sono loro”. Le scuole interessate sono: Scuola San Paolo, scuola primaria Fabbretti, Scuola d’infanzia Leonardo Da Vinci, Primaria Lombardo Radice, Primaria Ignazio Silone di Sant’Erminio, Scuola Arante Volumnio, Scuola d’infanzia Italio Calvino e Primaria Cena.