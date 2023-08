Perugia ok nel test all’antistadio contro l’Acf Foligno

PERUGIA – Vittoria anche nella prima amichevole dopo il ritorno dal ritiro di Pieve Santo Stefano per il Perugia. Sul campo dell’antistadio “Paolo Rossi” i grifoni si impongono 3-1 contro i rivali dell’Acf Foligno, formazione militante nel campionato di Eccellenza umbra. I padroni di casa si portano avanti al 9’ con Seghetti. Al quarto d’ora del primo è Lisi che raddoppia per i biancorossi. Al 41’ il tris viene calato da Matos. Infine, per la formazione ospite, è andato a segno Rinaldi al 21’, entrato cinque minuti prima al posto di Di Cato.

Sabato 19 biancorossi in campo a Gubbio per il Memorial Mancini.

PERUGIA – ACF FOLIGNO 3-1 (3-0)

PERUGIA: Furlan (18’ st Moro), Angella, Lickunas (18’ st Viti), Matos, Seghetti (18’ st Ebnoutalib), Bartolomei (18’ st Kouan), Luperini (18’ st Giunti), Lisi, Bozzolan (15’ st Cancellieri), Santoro (18’ st Iannoni), Vulikic (18’ st Cicioni). All. F. Baldini

ACF FOLIGNO: Lori (15’ st Bonomo), Zichella (21’ st Becca), Benedetti (15’ st Antonini) Cedran (1’st Currieri), Moracci, Mattia (15’ st Tempesta), Di Cato (15’ st Rinaldi), Bruschi (1’ st Brunetti), D’Urso (15’ st Cesaretti), Settimi (1’ st De Sanctis), Calderini (21’ st Daja). All. Manni

ARBITRO: Daniele Fora di Terni (Mattia Rota di Terni – Diletta Ciommei di Terni)

RETI: 9’ pt Seghetti, 15’ pt Lisi, 41’ pt Matos, 21’ st Rinaldi (ACF)