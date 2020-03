Perugia, oggi voci e volti dalla Galleria Nazionale dell’Umbria per Dante

PERUGIA – Oggi (25 marzo) ricorre la data che gli studiosi individuano come inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia. Per celebrarla nasce Dantedì, una giornata dedicata a Dante Alighieri recentemente istituita dal Governo.

La Galleria Nazionale dell’Umbria renderà omaggio al sommo Poeta, simbolo della cultura e della lingua italiana, attraverso voci e volti, raccontando versi e immagini dal fascino eterno. In un momento difficile come quello che si sta vivendo è necessario più che mai cercare relazioni che uniscano: per questo la Galleria ha chiesto al Teatro Stabile dell’Umbria di costruire insieme un’iniziativa che possa coinvolgere tutti, che possa far riscoprire i valori universali danteschi attraverso la commistione di arti diverse e la condivisione di un’idea di bellezza e di poesia veicolata con ogni strumento, anche con quelli digitali, perché universale e capace di parlare una lingua comune a tutti.

Per questo le pagine social della Galleria (Facebook, Instagram, Twitter), il canale YouTube e l’ultimo arrivato profilo Spotify il 25 marzo dalle ore 7.00 si animeranno di immagini, parole, musica, voci dedicate all’Alighieri. Le 12.30 saranno l’orario di punta: grazie all’entusiasmo e alla collaborazione del direttore del Teatro Stabile dell’Umbria, Nino Marino, l’attrice Luisa Borini reciterà l’Inno alla Vergine del XXXIII canto del Paradiso.

“Abbiamo scelto questo canto – spiega il direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria, Marco Pierini – tra i più belli e più emotivamente coinvolgenti – nonostante il raffinato impianto teologico che lo sostiene – anche per ricordare che il 25 marzo è la data dell’Annunciazione. Non a caso l’inizio del viaggio di Dante coincide con questa ricorrenza (al tempo anche primo giorno dell’anno), dato il ruolo cardinale della Vergine all’interno della Commedìa. E ringrazio Nino Marino, direttore del Teatro Stabile dell’Umbria, per aver accolto il nostro invito a dare una voce a un canto di speranza: Luisa Borini è l’interprete perfetta, sia per potenza performativa, sia per delicata eleganza”.

A queste parole fa eco Nino Marino: “In questa fase così complessa bisogna farsi guidare dal valore della reciprocità. In quanto Direttore dello Stabile dell’Umbria ho accolto con gioia l’invito della Galleria Nazionale, con l’idea che la sinergia e la complicità tra i cittadini, ma anche tra le istituzioni, rappresentino lo strumento fondamentale per superare insieme il momento che stiamo vivendo”.

Le celebrazioni andranno avanti per tutta la giornata, grazie a pillole dalla collezione, a una playlist dedicata, a letture e a tante altre sorprese.

Hashtag ufficiali #Dantedì e #IoleggoDante