Perugia, Oddo ad un passo dall’esonero: è già corsa a tre per la successione

PERUGIA – Gli ultimi due risultati contro Trapani e Venezia, un punto in due partite, molto sudato, non sono piaciuti al presidente del Perugia Massimiliano Santopadre che già nella sera di San Silvestro meditava il cambio tecnico. Massimo Oddo ha brindato al 2020 da tecnico del Grifo in carica ma è molto difficile, se non impossibile pensare che lo sarà ancora alla ripresa del campionato il 18 gennaio e degli allenamenti l’8 gennaio.

Dubbio Nelle prossime ore infatti, Santopadre dovrebbe sciogliere ogni dubbio ed annunciare l’esonero dell’allenatore pescarese. Tre i nomi in corsa e il favorito sembra un cavallo di ritorno come Stefano Colantuono, reduce da una non proprio brillantissima stagione alla Salernitana. La piazza invece vorrebbe Serse Cosmi: l’uomo del fiume è alla finestra ed attende una chiamata che forse, in questo momento potrebbe essere la cosa giusta per mantenere buoni rapporti con una tifoseria delusa. Il terzo nome, sicuramente quello più vincente è Alfredo Aglietti, che però forse necessiterebbe di un serio intervento sul mercato. Più indietro nelle gerarchie Moreno Longo. Nelle prossime ore sapremo.