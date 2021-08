Perugia, occupano una casa per farne una centrale di spaccio della droga

PERUGIA – Due uomini, uno di 42 anni e l’altro di 36, sono stati fermati dagli uomini della squadra volante dopo che un passante aveva segnalato al 113 che entrambi stavano entrando nell’immobile da una finestra. Sul posto sono intervenute tre pattuglie e, malgrado il tentativo di fuga compiuto da entrambi, sono stati in breve fermati. Dagli accertamenti successivi i due sono stati considerati coloro che avevano occupato l’appartamento in zona corso Garibaldi all’interno del quale gli agenti hanno trovato 25 dosi di cocaina, 5 di eroina e 38 di hashish.

Droga Dalla perquisizione, oltre alla droga, sono spuntati una dozzina circa di orologi, altrettanti dispositivi tra smartphone e pc portatili. Nell’appartamento occupato i due, il più grande tunisino e l’altro algerino, entrambi già noti alle forze di polizia e irregolari sul territorio, avevano anche nascosto altra merce, come la lente di una macchina fotografica, cinque paia di occhiali, una tv e altri oggetti che per la polizia sono proventi di furto (per chi avesse subito un furto e volesse verificare la refurtiva la questura invita a contattare 075 5062620).

Sequestro Tutta la merce, infatti, è stata posta sotto sequestro insieme ai 250 euro trovati nelle tasche del 36enne, mentre a loro carico è scattato l’arresto per spaccio in concorso, ma sono anche accusati di ricettazione e invasione di terreni ed edifici. Il giudice ha già convalidato l’arresto, mentre la questura ha fatto scattare la procedura d’espulsione.