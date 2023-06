Perugia, occupa una cantina abusiva: denunciato della polizia un 38enne

PERUGIA – Gli agenti, a seguito di chiamata al numero di emergenza, sono intervenuti in un edificio del capoluogo dove era stata segnalata l’occupazione abusiva di una cantina. Giunti sul posto, gli operatori hanno preso contatti con il richiedente, il quale ha riferito di essersi portato presso il proprio garage e di aver notato che qualcuno, verosimilmente forzando la serratura, si era introdotto all’interno di una cantina dove aveva ricavato un giaciglio di fortuna. Poco dopo, aveva constatato la presenza di un estraneo all’interno del locale.

Senza fissa dimora

A quel punto aveva deciso di chiedere aiuto alla Polizia. Gli agenti, giunti sul posto, hanno fatto accesso all’interno della cantina constatando la presenza di un uomo, successivamente identificato quale cittadino italiano, classe 1984, senza fissa dimora, che sentito in merito non è stato in grado di giustificare la sua presenza in quei luoghi. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di una pinza multiuso e di un martello rompivetro, utilizzati con molta probabilità per forzare la serratura della cantina. Accompagnato in Questura per una compiuta identificazione, al termine delle attività di rito è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di invasione di edifici e possesso di oggetti atti allo scasso.