Perugia, nuovo incendio alla Biondi Recuperi di Balanzano (GALLERY E VIDEO)

PERUGIA – Nel tardo pomeriggio di domenica un incendio si è sprigionato nello stabile di Biondi Recuperi situato a Balanzano. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco con due squadre e anche i carabinieri. L’incendio è scoppiato poco dopo le 18 ma per fortuna la veemenza delle fiamme è stata inferiore rispetto alla volta precedente. I vigili del fuoco, avvertiti per tempo, sono quindi riusciti ad avere la meglio in poco tempo, limitando l’impatto della nube nera sul circondario

I residenti si sono detti molto preoccupati: è già la seconda volta in due anni infatti, che la Biondi, che svolge attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento finalizzato al recupero di rifiuti urbani e speciali. prende fuoco.Era il 10 marzo 2019 (sempre di domenica), quando una colonna densa di fumo nero si alzò nel cielo di Ponte san Giovanni, visibile da più parti della città di Perugia, dalla cintura dei Ponti di Perugia, fino alla lontana Assisi. L’inchiesta è ancora in corso.

Per fortuna, l’incendio non ha danneggiato le aziende vicine ma la paura è altissima. Sul posto tantissime squadre dei vigili del fuoco (20 uomini e 8 automezzi), oltre ai carabinieri di Ponte San Giovanni, la Polizia di Stato e la Polizia Locale di Perugia per il servizio l’ordine. I pompieri hanno circoscritto l’incendio e sono al lavoro per spegnere le fiamme che si alzano dal sito di via della Tecnica. Sul posto anche il sindaco Romizi e l’assessore Luca Merli.