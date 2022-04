Perugia, nuova mensa Caritas intitolata a Bassetti: potrà ospitare fino a 75 persone

PERUGIA – Potrà ospitare a pranzo da 50 fino a un massimo di 75 persone, accolte e servite da 28 volontari, la seconda mensa della Caritas diocesana di Perugia inaugurata venerdì dal cardinale Gualtiero Bassetti. Il nuovo spazio si trova presso il ‘Villaggio della carità’, in via Montemalbe 1 nella zona di via Cortonese, e si chiama ‘Mensa Don Gualtiero’ proprio perché fortemente voluta dal cardinale e resa possibile anche grazie al finanziamento della Cei. “Sono commosso – ha affermato Bassetti, arcivescovo di Perugia e presidente della Cei – non perché questo posto porta il mio nome ma perché dare da mangiare agli affamati è la prima opera di misericordia corporale. Sul tramonto del mio episcopato vedo sorgere un segno bello e un sogno di carità”.