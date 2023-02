Perugia, notte fonda contro il Pisa: i grifoni si fanno rimontare e vanno al tappeto (2-1)

PISA-PERUGIA 2-1 (0-1)

PISA (4-3-1-2): 1 Andrade, 6 Hermannsson 8 Marin, 9 Gliozzi (36′ st 26 Masucci), 15 Toure’, 16 Nagy (36′ st 30 De Vitis), 19 Esteves (25′ st 17 Sibilli), 20 Beruatto, 32 Moreo (42′ pt 4 Caracciolo), 80 Morutan (25′ st 33 Calabresi), 93 Barba. A disp: 22 Liveri (GK), 10 Torregrossa, 18 Mastinu, 21 Zuelli, 25 Gargiulo, 27 Tramoni, 77 Tramoni. All.: Luca D’Angelo

PERUGIA (3-4-2-1): 1 Gori, 13 Luperini, 15 Dell’Orco (14′ pt 21 Curado), 16 Bartolomei (12′ st 10 Matos), 17 Paz, 18 Di Carmine, 24 Casasola, 25 Santoro (39′ st 6 Vulikic), 28 Kouan (12′ st 82 Capezzi), 90 Struna (39′ st 4 Iannoni), 97 Sgarbi. A disp: 12 Furlan (GK), 81 Abibi (GK), 7 Vulic, 19 Onishchenko, 21 Curado, 49 Baldi, 78 Seghetti, 92 Sulejmani. All.: Fabrizio Castori

ARBITRO: Alberto Santoro di Messina (Alessio Saccenti di Modena e Alex Cavallina di Parma) IV° ufficiale: Ettore Longo di Cuneo.

VAR: Davide Ghersini di Genoa AVAR: Matteo Gariglio di Pinerolo.

RETI: 39′ pt (rig.) Casasola, 6′ st Morutan, 13′ st Marin

NOTE: serata mite. Presenti 7517 spettatori di cui 458 ospiti. Osservato un minuto di silenzio in ricordo di Ilario Castagner. Espulso al 30′ pt Hermannsson per chiara occasione da gol, al 31′ st Paz per fallo di reazione. Ammoniti D’Angelo (all. Pisa), Marin, Casasola, Beruatto, Kouan, Tourè, Curado

PISA – Il Perugia va a Pisa e torna a casa con una beffa bella e buona. Niente da fare per i biancorossi che si fanno rimontare dai padroni di casa e sono costretti a capitolare per 2-1 all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. Gli ospiti non riescono a sfruttare l’inferiorità numerica dei toscani (costretti a giocare in dieci al 30′ del primo tempo per l’espulsione di Hermannsson). Prima vanno in vantaggio con un rigore realizzato da Casasola al 38′, poi nel secondo tempo vengono prima raggiunti da un gol di Morutan al 50′ e al 58′ vengono messi ko da una realizzazione di Marin. Senza dimenticare il rosso diretto a Paz per fallo di reazione al 76′. Una serata cominciata bene e che si è rilevata solo una illusione. Adesso quella che serve per la formazione di mister Castori è la massima concentrazione sul match di mercoledì con il Como.

Primo tempo Prima del fischio d’inizio la memoria di Ilario Castagner viene omaggiata da un minuto di silenzio dalle due formazioni a centrocampo e da uno striscione esposto dal 400 perugini arrivati a Pisa per sostenere la propria squadra. Si inizia a giocare. Al 9′ Gliozzi serve Morutan che mette supera Gori: il direttore di gara annulla la rete per fuorigioco. Al 13′ Dell’Orco è costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un infortunio ed è costretto a passare il testimone a Curado. Al 20′ Di Carmine viene pizzicato in posizione irregolare e a nulla serve il gol di Luperini arrivato quando il gioco era fermo. Al 30′ i padroni di casa finiscono in inferiorità numerica: Di Carmine viene trattenuto in maniera irregolare da Hermannsson e il signor Santoro punisce con il rosso diretto l’islandese in forza ai toscani. Al 38′ Kouan incorna con Esteves che tocca di mano la palla: è rigore per il Grifo. Dal dischetto Casasola azzecca traiettoria e porta in vantaggio il Perugia. Il numero 24 biancorosso viene sanzionato col cartellino giallo a causa dell’esultanza; per questo non potrà essere schierato mercoledì sera contro il Como. Dopo 4′ di recupero le formazioni vanno negli spogliatoi per l’intervallo.

Secondo tempo Dalle panchine non avvengono cambi in avvio di ripresa. Al 50′ arriva il pareggio del Pisa: Morutan compie una girata perfetta in area e col sinistro piazza la palla nell’angolino basso della porta perugina. Al 53′ Kouan viene ammonito per un intervento irregolare su Marin: anche lui essendo diffidato non sarà a disposizione di mister Castori per la prossima sfida. Al 57′ l’autore del pari casalingo prova a concedere il bis ma questa volta Gori è prontissimo e cattura. Al 58′ la situazione cambia totalmente con il risultato che va a far sorridere i nerazzurri: dal limite dell’area Marin colpisce a botta sicura insaccando il pallone che vale il 2-1 per il Pisa. Al 65′ il Grifo prova a rialzare la china: Paz fa partire il traversone, Curado colpisce di testa con Nicolas che si impadrona della sfera. Al 76′ pure il Perugia finisce in dieci a causa del rosso diretto rifilato a Paz, reo di aver commesso un fallo di reazione su Calabresi. All’89’ le speranze di pareggio del Perugia si spegnono quando l’ultimo sussulto di Curado viene respinto da De Vitis. Al 95′ arriva il triplice fischio che assegna il successo al Pisa.