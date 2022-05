Perugia, non basta il cuore: la semifinale è del Brescia (3-2 dts)

BRESCIA-PERUGIA 3-2 dts

BRESCIA (4-3-1-2): 1 Joronen, 3 Sabelli (1′ sts 18 Bianchi), 6 Adorni, 8 Palacio (38′ st 20 Ayè, 9 Moreo, 15 Cistana, 25 Bisoli, 26 Bertagnoli (38′ st 23 Proia), 27 Tramoni (14′ st 24 Jagiello), 29 Pajac (14′ st 14 Huard), 37 Leris (1′ pts 5 Van De Looi). A disp: 12 Perilli (GK), 21 Andrenacci (GK), 11 Bajic, 14 Mangraviti, 30 Behrami, 32 Papetti. All.: Eugenio Corini

PERUGIA (4-3-3): 22 Chichizola , 6 Segre (18′ st 25 Santoro), 8 Burrai, 9 De Luca, 11 Olivieri (43′ st 10 Matos), 13 Beghetto (10′ pts 7 Carretta), 15 Dell’Orco (1′ st 32 Zanandrea), 21 Curado, 23 Falzerano, 28 Kouan, 39 Sgarbi. A disp: 1 Fulignati (GK), 2 Rosi, 5 Angella, 14 Murgia, 16 Ghion, 18 D’Urso, 30 Ferrarini, 44 Lisi. All.: Massimiliano Alvini

ARBITRO: Francesco Fourneau della sezione di Roma 1 (Ciro Carbone di Napoli e Luca Mondin di Treviso) IV UFFICIALE: Nicolò Marini di Roma 1 VAR: Rosario Abisso di Palermo AVAR: Alberto Tegoni di Milano.

RETI: 10′ pt Kouan, 50′ pt (rig.) Pajac (B), 12′ pts Matos, 2′ sts Ayè (B), 13′ sts Bianchi (B)

NOTE: giornata calda e afosa. Presenti 10742 spettatori di cui 1029 ospiti. Ammoniti Tramoni, Adorni, Dell’Orco, Burrai, Moreo

BRESCIA – Il Grifo lotta, ci crede, soffre ma alla fine capitola al cospetto del Brescia. I grifoni dopo un match giocato ad armi pari portano ai supplementari i padroni di casa e solo al 119′ mollano la presa. Il campionato del Perugia finisce qui. Una stagione terminata a testa alta ben al di sopra delle aspettative iniziali. Un applauso meritatissimo va a mister Alvini per il coraggio e le capacità dimostrate in questo percorso. Bravo Perugia!

Primo tempo Al 7′ calcio d’angolo per i padroni di casa: Bertagnoli tira e la difesa perugina devia in corner. All’8′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo Moreo svetta, incorna ma la palla non entra in rete. All’11’ Kouan fa sognare i tifosi del Grifo: traversone di Beghetto da sinistra, l’ivoriano colpisce di testa e sigla lo 0-1. Al 16′ sempre Moreo va di testa mandando fuori di un nulla la sfera. Al 29′ Falzerano viene bloccato in anticipo da Joronen. Al 30′ Burrai serve De Luca che la manda out. Al 31′ Burrai tenta la fortuna da punizione;la sfera viene respinta dalla difesa bresciana e sulla ribattuta si fionda Falzerano che non inquadra la porta lombarda. Nel pieno del recupero il direttore di gara assegna un rigore dubbissimo dopo un ipotetico fallo di mano di Curado. Dagli undici metri l’ex Pajac spiazza Chichizola e si va negli spogliatoi sull’1-1.

Secondo tempo Al 50′ Joronen si stende e para una coclusuine di Olivieri. Al 57′ Chichizola ci mette una pezza e manda sopra la traversa un tiro di Tramoni. Al 78′ sugli sviluppi di un corner Bertagnoli tira dal limite e spedisce fuori. All’80’ Chichizola salva provvidenzialmente di Jagiello e resta a terra dolorante; l’estremo perugino non si arrende e resta a difendere il proprio fortino. Al 90′ il direttore di gara annulla la rete dell’1-2 biancorosso per un sospetto fallo in attacco. Si va ai supplementari.

Supplementari Al 99′ prima Zanandrea devia e poi Chichizola para un tentativo di Haud. Al 102′ i grifoni ritornano avanti: Carretta serve Matos che va al tiro, Cistana la sfiora e fa entrare il pallone nella propria porta. È 1-2 Grifo. Al ritorno dagli spogliatoi arriva la doccia gelata per gli ospiti: Bianchi fa partire un assist per Aye che non sbaglia il gol del 2-2. Al 113′ su un lancio lungo di Chichizola De Luca tira al volo mandando fuori il pallone. Al 115′ svetta Zanandrea che manda però alto. Il sipario sul match viene fatto calare al 119′ con un gol di Bianchi che regala definitivamente la semifinale contro il Monza alle rondinelle.