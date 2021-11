Perugia, no vax in piazza Italia: bruciano il green pass per protesta

PERUGIA – In barba alle limitazioni, i no vax e no green pass si sono ritrovati anche questa settimana a Perugia. Prima il corteo da Piazza dei Partigiani fino a Piazza Italia e poi il fuoco ai green pass, buttandoli in un bidone. Questa la manifestazione organizzata dal Fronte del Dissenso Umbria.

“L’Italia è l’unico paese al mondo in cui chi rifiuta di vaccinarsi viene privato di pane, lavoro e libertà – hanno detto durante la manifestazione -. Ora vogliono vietare il diritto a manifestare e prorogare lo Stato d’emergenza. Contro un governo che semina il terrore, che soffoca il dissenso, che istiga all’odio, che fa gli interessi dei potenti: La resistenza è un dovere!”. Certo fa sorridere il fatto che siano contro il Green Pass ma ne possiedano uno a tal punto da volerlo bruciare.