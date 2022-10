PERUGIA – Sono stati una trentina nell’ultimo mese i casi di intossicazioni da funghi trattati dal pronto soccorso dell’ospedale di Perugia. Con accessi in gruppo di nuclei familiari, con sintomatologie di vario tipo. Nessun caso grave, come quelli legati all’Amanita falloide, ma comunque alcune “situazioni a rischio”. A fare il quadro è il direttore del Dipartimento di emergenza e urgenza dell’ospedale di Perugia, Paolo Groff. Per il direttore dell’emergenza-urgenza dell’ospedale di Perugia “è importante che chi è appassionato di funghi, alimento prelibato e assolutamente da non demonizzare, utilizzi tutte le precauzioni necessarie”. “Anzitutto – ha proseguito – chiedere una valutazione dei funghi raccolti a micologi specialisti, evitare sempre di consumare funghi regalati da chi non è esperto del settore o non comprati da negozi ‘controllati’, evitare in tutti i modi di consumare quelli non ben cotti o male conservati e quindi non freschi”. Servizi per il controllo dei funghi sono attivi presso le Usl (https://www.uslumbria1.it/servizi/funghi-ispettorato-micologico per la Umbria 1) e diversi Comuni.