Perugia, a San Lorenzo messa in suffragio di Luciano Gaucci

PERUGIA – Si terrà lunedì 10 febbraio alle 18.45 nella cattedrale di San Lorenzo, a Perugia, una messa di suffragio in ricordo dell’ex presidente del Perugia Luciano Gucci morto a Santo Domingo all’età di 81anni. Gli ex dirigenti del club in una nota invitano a partecipare alla cerimonia che sarà celebrata da don Mauro Angelini, cappellano del Perugia Calcio mentre a concelebrare sarà don Dario Resenterra, amico della famiglia Gaucci. “La celebrazione – è detto in una nota – sarà aperta alla partecipazione della cittadinanza e della tifoseria biancorossa tutta, in ricordo di un presidente che con la sua passione ha portato il Perugia Calcio e tutta la nostra città, per tredici lunghi anni alla ribalta delle cronache, raggiungendo indimenticabili risultati sia a livello nazionale che internazionale”. Alla cerimonia parteciperanno anche i figli dell’ex presidente, Riccardo e Alessandro.