Perugia, nel primo test goleada ai dilettanti della Sulpizia

PERUGIA-POLISPORTIVA SULPIZIA 8-0

PERUGIA (1° tempo): Chichizola, Sgarbi, Angella, Curado, Burrai, Murano, Carretta, Vanbaleghem, Falzerano, Lisi, Kouan. All. Alvini

PERUGIA (2° tempo): Chichizola (26′ st Moro), Sgarbi (20′ st Angori), Angella (14′ st Cancellotti), Curado (26′ st Lunghi), Rosi, Righetti, Sounas, Di Noia, Melchiorri, Bianchimano, Kouan (14′ st Konate). All. Alvini

SULPIZIA: Cavalli, Bottoni, Donnini, Rinaldini, Gigli, Piccardi, Schaban, Metozzi, Prifti, Cuccolini, Vischi. Entrati nella ripresa: Ghirelli (GK), Marini (GK), Koci, Ghignoni, Nocentini, Santoro, Cresti, Jusef, Taounza, Cagnini, Bigoni, Salvini. All. Guerra

ARBITRO: Valentina Finzi di Foligno (Piomboni di Città di Castello – Ottobretti di Foligno) RETI: 17′ pt (rig.) Burrai, 20′ pt Kouan, 27′ pt Murano, 9′ st Melchiorri, 11′ st Di Noia, 20′ st e 27′ st Bianchimano, 39′ st Lunghi

PIEVE SANTO STEFANO (AR) – Giornata di test per il Grifo che nel pomeriggio è sceso in campo per il primo impegno stagionale contro i padroni di casa della Polisportiva Sulpizia, militante nel campionato di seconda categoria umbra. Due le formazioni messe in campo da mister Alvini che ha avuto modo di testare gli uomini a sua disposizione. Il risultato come prevedibile ha visto il Grifo vincere 8-0. Al 17′ ad andare a segno su rigore è stato Burrai, mentre al 20′ il gol porta la firma di Kouan e al 27′ quella di Murano. Nella ripresa al 9′ è la volta di Melchiorri seguito all’11’ da Di Nola. Nel corso della ripresa avviene la doppietta di Bianchimano al 20′ e 27′. Chiude la gara la realizzazione di Lunghi al 39′.