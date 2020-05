Perugia, nascondono in casa 5.300 euro e 34 grammi di coca: manette e denuncia

PERUGIA – Avevano oltre 30 grammi di cocaina confezionata in 13 involucri, 5.300 euro in contanti e due telefonini. A trovare il tutto sono stati i carabinieri di Perugia in una casa di via San Prospero, abitata da un 28enne e da un 22enne, entrambi albanesi. Tutto inizia quando ai militari viene raccontata l’attività di spaccio portata avanti nella zona. Nelle scorse ore così i carabinieri hanno trovato in via San Prospero il 28enne, una vecchia conoscenza delle forze di polizia, che aveva in tasca 170 euro in contanti e le chiavi di una casa. I militari hanno deciso di perquisirla trovando all’interno il 22enne, denunciato per spaccio mentre il 28enne per il medesimo reato è stato arrestato in flagranza. Il giudice oltre a convalidare l’arresto ha applicato la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Perugia.