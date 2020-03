Perugia, musica e arte con “Il cielo in una stanza”

PERUGIA – Prenderà il via domani (28 marzo), attraverso i canali social del Comune di Perugia, “Il cielo in una stanza”, rassegna di concerti in streaming curata da UmbriaEnsemble. L’iniziativa, che si concluderà sabato 18 aprile, si svilupperà in appuntamenti in diretta ogni sabato e mercoledì, alle ore 10.00 e alle ore 18.00, in due repliche, è promossa dall’Assessorato alla Cultura.

“Quello che viviamo – afferma l’assessore Varasano – è il tempo della responsabilità e dell’impegno, necessari per far fronte all’emergenza Coronavirus. Ma anche in questo tempo in cui siamo chiamati a modificare le nostre abitudini non dobbiamo perdere la consuetudine alla bellezza e a ciò che edifica l’animo. Per questa ragione, come Assessorato alla Cultura, ci siamo adoperati per riempire di contenuti i nostri canali social, da quello delle biblioteche a quello dei musei civici. Ora proponiamo un’ulteriore novità: una serie di brevi concerti in streaming, realizzati nelle case degli artisti e veicolati attraverso i nostri canali. La rassegna s’intitola “Il cielo in una stanza” ed è curata da UmbriaEnsemble. Con una serie di appuntamenti, a partire da sabato 28 marzo, fino al 18 aprile, compiremo un viaggio alla scoperta di Palazzo della Penna, tra musica e immagini”.

I link per le dirette streaming Facebook Cultura Comune di Perugia – Palazzo della Penna – Bio Art Cafè

Il calendario degli appuntamenti: 28 marzo “Le fondamenta, la via romana” A Corelli, Sonata op.V n° 12 “La Follia”, 01 aprile “OperaUnica: le lavagne di Beuys” G. Templeton-Strong, Sonata per Viola e V.cello, 4 Aprile “Collezione Dottori: Incendio Città” P. Hindemith, Sonata op. 25 per Viola sola, Scherzo-Duo per Viola e Violoncello, 8 aprile Salone di Apollo L. van Beethoven, Trio op.8 Adagio e Marcia (in occasione del 250° anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven), 11 aprile Cortile del Palazzo Maggiore G.F. Händel, Chaconne in Sol Maggiore, 15 aprile Salone di Apollo L. van Beethoven, Sonata op.27 “Al Chiaro di Luna” Adagio (in occasione del 250° anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven), 18 aprile Torretta del Palazzo A. Vivaldi, Trio Sonata RV63 “La Follia”