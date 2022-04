Perugia, muore con un ago nei polmoni: indagati quattro medici e due infermieri

PERUGIA – Sono sei gli indagati, quattro medici e due infermieri, per la morte del 40enne Vincenzo Bosco, di Nocera Umbra , avvenuta lo scorso 26 aprile nel reparto di rianimazione dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia. riportare la notizia è il quotidiano ‘Il Messaggero‘. Secondo il quotidiano la morte dell’uomo sarebbe legata alla presenza di un ago di due centimetri di lunghezza nei polmoni. Ago poi estratto dai medici che si erano resi conto delle difficoltà respiratorie del 40enne poco prima di operarlo alla gola.

Immediata l’indagine

Il ricovero dell’uomo era scattato per la necessità di un intervento di otorinolaringoiatria in data 22 aprile. Secondo il quotidiano, però, gli anestesisti, dopo aver avviato le procedure relative all’operazione che si sarebbe dovuta tenere a breve, si erano accorti che qualcosa non andava, avviando gli accertamenti che avevano portato alla scoperta del dispositivo nei polmoni. Nessun intervento per il 40enne, quindi, ma ricovero in rianimazione dove è morto martedì scorso. Scontata e immediata l’indagine dell’autorità giudiziaria perugina che, oltre ad indagare i sei professionisti, anche per consentire la presenza di periti di parte ai necessari accertamenti, ha disposto l’autopsia che verrà eseguita dal medico legale Massimo Lancia.