Perugia, muore Antonio Giorgetti: il cordoglio di Confcommercio e del mondo economico

PERUGIA – E’ con profondo dolore che Confcommercio Umbria annuncia la scomparsa di Antonio Giorgetti, notissimo imprenditore di origini marchigiane, ma perugino di adozione, che ha rappresentato una figura di eccellenza e di riferimento del mondo imprenditoriale e associativo umbro, e in particolare del centro storico di Perugia. Giorgetti è stato per lunghi anni presidente della Confcommercio a livello sia regionale che della provincia di Perugia, e ha guidato per oltre un decennio anche l’Università dei Sapori.