Perugia, movida violenta: ventenne sfregiato con un cacciavite in piazza Matteotti

PERUGIA – Movida violenta a Perugia. Secondo quanto riferiscono le forze dell’ordine, domenica attorno all’1.45 di notte un un ventenne è stato picchiato e sfregiato alla testa con un cacciavite in piazza Matteotti. A tirarlo contro il ragazzo sarebbe stato un uomo non ancora identificato che gli si sarebbe scagliato contro con calci e pugni prima di estrarre l’utensile. La causa scatenante sarebbe una lite per futili motivi.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della squadra mobile di Perugia che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e acquisito le registrazioni di videosorveglianza per identificare l’uomo che ha ferito il ventenne.

Poco prima, attorno alle 20.45 di sabato, al Pincetto, tre tredicenni sono stati accerchiati da cinque giovani che li hanno aggrediti e rapinati del portafogli, scappando con un bottino di poche decine di euro, che i ragazzini avevano con sé per pagare la cena in pizzeria che avevano programmato. I tre hanno sporto denuncia in Caserma, fortunatamente per loro solo danni lievi. Anche qui si indaga sulle cause.