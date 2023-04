PERUGIA – Undici mesi di reclusione, pena sospesa. Ha patteggiato martedì di fronte al gup di Perugia, il 24enne di Castiglione del Lago indagato per omicidio stradale in seguito alla morte del 23enne Luka Cifci, avvenuta all’alba del 14 ottobre dello scorso anno lungo la Pievaiola, nel comune di Corciano. Il ragazzo, seduto sui sedili posteriori, viaggiava a bordo dell’Alfa Romeo condotta dal 24enne. Che all’altezza di una rotatoria aveva perso il controllo del veicolo, finendo con la fiancata destra contro il guardrail. Fatale per Luka il trauma cranio-encefalico riportato nell’impatto. Amareggiate dalla decisione, la mamma e la nonna della vittima, assistite da Studio3A-Valore Spa con il consulente legale Matteo Cesarini e l’avvocato Cristian Rosa del foro di Arezzo. Le indagini erano state condotte dal pm Gennaro Iannarone e il 24enne era stato indagato per omicidio stradale ‘per colpa consistente in imprudenza e negligenza nonché per violazione dell’articolo 141 commi 2 e 11 del Codice della Strada’. Nel sinistro un altro giovane a bordo del veicolo aveva riportato conseguenze serie.