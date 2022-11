PERUGIA – Momenti di paura, in piazza Italia venerdì mattina, in seguito all’allarme di alcuni passanti che hanno visto un uomo alla finestra di una abitazione, nei pressi dell’Hotel La Rosetta, imbracciare un’arma e vestito con una mimetica. Sul posto si sono portate immediatamente le forze dell’ordine che sono entrati nel condomino che si affaccia su piazza Italia e hanno verificato che si trattava di un uomo che stava giocando a softair. Accertato che non vi fosse nulla di pericoloso le forze dell’ordine hanno lasciato il centro storico. L’uomo è stato denunciato per procurato allarme.