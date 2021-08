Perugia, minorenne si prostituisce e ruba: affidata a una comunità

PERUGIA – Una storia di disagio e degrado. Una minorenne dedita alla prostituzione e ai furti è stata tolta dalla strada dalla polizia municipale di Perugia. A rendere noto l’episodio di profondo disagio sociale, che si è concluso con il riaffidamento dell’adolescente a una comunità, è il direttamente il comando guidato da Nicoletta Caponi. Secondo quanto spiegato con una nota, nei giorni scorsi un perugino ha denunciato il furto di un portafogli per mano di una ragazza molto giovane, forse minorenne.

Accertamenti Gli accertamenti successivi hanno permesso di identificare come l’autrice del colpo nella sedicenne di origine rom che orbita nella zona di via Canali dove, all’esito di ulteriori approfondimenti, è anche emerso che l’adolescente si prostituisse. Portata al comando di polizia municipale, la minorenne è risultata di origine rom componente di una famiglia residente a Perugia, ma già da tempo affidata a una comunità. Le verifiche hanno permesso di accertare che la sedicenne era fuggita dalla struttura in cui era stata collocata in passato e per questo gli agenti hanno attivato il Pronto intervento sociale. La giovane è stata quindi accompagnata in Pronto soccorso per un tampone, che ha dato esito negativo, e subito dopo affidata a un’altra comunità.