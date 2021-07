Perugia, minorenne senza patente né assicurazione e con un coltello: denunciato

PERUGIA – Era senza patente a bordo di un ciclomotore privo di assicurazione un minorenne che, nelle scorse ore, a Fontivegge ha provato a disfarsi di un coltello. Il ragazzo, fermato da una volante della polizia in via Campo di Marte, stava viaggiando con un coetaneo quando, visti gli agenti, ha gettato a terra il coltello a serramanico, poi sequestrato. Il ragazzo è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere mentre nei confronti dei genitori sono state elevate sanzioni per un totale di oltre 6 mila euro. Il proprietario del ciclomotore, invece, è stato multato per incauto acquisto.