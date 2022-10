Perugia, minorenne denuncia di essere stata violentata vicino a un locale

PERUGIA – Una minorenne ha denunciato di essere stata violentata nei pressi di un locale del perugino nella notte tra sabato e domenica. Un episodio ora al vaglio dei carabinieri e riportato dai giornali locali. La ragazza avrebbe avvertito della violenza i genitori attraverso gli amici. E’ stata quindi sottoposta ad accertamenti all’ ospedale di Perugia per poi formalizzare la denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto successo e stabilire eventuali responsabilità. Mercoledì della scorsa settimana i carabinieri avevano arrestato per violenza sessuale nei confronti di quattro giovani donne un uomo che gestiva una discoteca della zona di Città della Pieve. A chiamare il 112 erano stati gli amici di una giovane che ha sostenuto di essere stata violentata dall’uomo. Successivamente altre tre giovani hanno riferito agli investigatori di essere state molestate sessualmente dalla stessa persona. Un fascicolo nel quale si ipotizza il reato di violenza sessuale a carico di ignoti è stato aperto dalla Procura di Perugia dopo la denuncia presentata dalla minorenne.

Le parole della ragazza

La ragazza avrebbe riferito agli inquirenti di non avere conosciuto il nome di chi l’ha violentata. I due si sarebbero incontrati in una discoteca della zona e poi in auto all’esterno del locale ci sarebbe stato l’abuso. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti anche il ruolo che potrebbe avere avuto l’eventuale assunzione di bevande alcoliche. La ragazza è stata sottoposta ad accertamenti presso l’ospedale di Perugia e ha poi sporto formale denuncia. Gli inquirenti sono ora al lavoro per ricostruire quanto successo ed eventuali responsabilità.