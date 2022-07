Perugia, minaccia l’ex fidanzata con una bottiglia di vetro: arrestato

PERUGIA – Arrestato a Perugia un 49enne che ha minacciato con il vetro di una bottiglia l’ex fidanzata dalla quale si era recentemente separato. L’episodio è avvenuto nell’abitazione della persona offesa nel quartiere di Elce dove l’uomo, già sottoposto al divieto di avvicinamento, si era recato per ritirare alcuni oggetti personali. Una volta lì l’ha minacciata e insultata. La donna ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine che hanno trovato l’indagato, in stato di alterazione psicofisica, che brandiva il vetro di una bottiglia contro la donna e poi anche contro di loro. Portato in caserma il 49enne ha commesso atti di autolesionismo: è stato arrestato.