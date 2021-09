Perugia, minaccia la responsabile di una coop per avere soldi

PERUGIA – Un cittadino di nazionalità straniera è stato arrestato e portato in carcere dagli agenti della questura di Perugia dopo che, nella serata di mercoledì, si è presentato nella sede di una cooperativa in zona Settevalli, che si occupa di accoglienza migranti, con un sasso in mano. L’uomo ha quindi varcato la soglia e puntata la donna, che è stata afferrata per il collo e spinta contro il muro. La dipendente terrorizzata ha chiesto aiuto e a intervenire è stato un collega che è riuscito a liberarla, mentre il cittadino nigeriano la minacciava che senza il pagamento del pocket money le avrebbe spaccato la testa con la pietra che aveva con sé. I soldi, questo spiegano dalla questura di Perugia, non servivano al migrante per mangiare o vestirsi, ma per acquistare una bicicletta elettrica, come avrebbe lui stesso spiegato. L’uomo è stato arrestato per tentata estorsione.