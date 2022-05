Perugia, minaccia la cugina col vetro di una bottiglia: denunciato

PERUGIA – Il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Perugia ha denunciato una donna, cittadina della Repubblica Dominicana, classe 1980, per aver aggredito la cugina con il vetro di una bottiglia rotta, provocandole profonde ferite alle mani.

La vittima, anch’essa cittadina dominicana – classe 1972 – dopo l’aggressione era stata accompagnata all’ospedale per essere sottoposta alle cure dei sanitari che l’avevano suturata ad entrambe le mani. Tornata a casa, la 50enne era stata contattata più volte dalla cugina che aveva minacciato di ucciderla se avesse denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine. La paura di un’altra aggressione ha spinto la vittima a denunciare l’episodio alla Polizia.

La vicenda

La donna, sentita dagli agenti della Questura, ha riferito che mentre si trovava con la compagna e la cugina in Piazza del Bacio, improvvisamente e senza alcun apparente motivo, quest’ultima l’aveva aggredita con il vetro infranto di una bottiglia. Nel tentativo di proteggersi il viso con le mani, la donna aveva riportato delle profonde lesioni. Soltanto l’intervento della compagna era riuscito ad evitare il peggio. La donna ha poi raccontato ai poliziotti che i rapporti con la cugina erano tesi da tempo per via di alcuni dissidi con la famiglia. Dopo averla tranquillizzata, gli agenti l’hanno invitata a richiedere l’intervento della Polizia di Stato in caso di nuovi episodi sospetti o minacce. La 42enne, invece, è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni aggravate.