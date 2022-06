PERUGIA – Il presidente di un’associazione culturale di Perugia è indagato per aver pubblicato su Twitter un commento minatorio e offensivo ai danni del ministro del Lavoro, Andrea Orlando. Martedì mattina le autorità hanno eseguito una perquisizione a casa dell’uomo disposta dalla Procura di Perugia, procedendo al sequestro del suo pc e del suo smartphone. Entrambi i dispositivi saranno sottoposti ad accertamenti tecnici per valutare se all’interno siano presenti eventuali contenuti simili, come spiega in una nota il procuratore capo Raffaele Cantone. L’indagato a piede libero deve rispondere dell’accusa di diffamazione a mezzo social network e minaccia a un politico.