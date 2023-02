Perugia, minaccia di morte la presidente Meloni e la figlia sui social: denunciato

PERUGIA – E’ accusato di avere pubblicato tramite il proprio account social delle frasi ritenute particolarmente “offensive e minacciose” rivolte alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni un quarantacinquenne italiano residente a Perugia nei confronti del quale la digos della questura del capoluogo umbro e personale del Centro di sicurezza cibernetica della polizia postale hanno eseguito una perquisizione personale, domiciliare ed informatica. La Procura ha ipotizzato nei suoi confronti i reati di oltraggio e minaccia nei confronti della premier, denunciandolo a piede libero.

Sulla bacheca

L’uomo aveva condiviso fra l’altro sulla propria “bacheca” il post di un’altra persona che, a seguito dell’intendimento manifestato dal Governo di modificare la normativa sul reddito di cittadinanza, aveva minacciato di morte la presidente del Consiglio e la figlia. La Procura, guidata da Raffaele Cantone, ha spiegato in una nota che il fatto è emerso grazie al monitoraggio condotto sul web da personale specializzato della polizia postale di Perugia e dalla digos. E’ seguita l’immediata identificazione del titolare dell’account, risultato già noto agli inquirenti per avere anche in passato pubblicato post minacciosi contro esponenti politici. A seguito della perquisizione sono stati rilevati anche altri messaggi ritenuti minatori nei confronti di altri parlamentari. “Frasi dall’inequivoco contenuto minatorio” si legge ancora nel comunicato. I dispositivi informatici sono stati sequestrati in attesa di sottoporli a più approfonditi accertamenti.