Perugia, minaccia con un coltello un minorenne per derubarlo: denunciato

Scattata la ricerca

Gli agenti, dopo aver tranquillizzato il giovane e aver acquisito tutte le informazioni utili all’individuazione, si sono messi alla ricerca dell’uomo, che è stato rintracciato poco dopo in via Settevalli. Lo stesso ha tentato più volte di sottrarsi al controllo dei poliziotti. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello multiuso del quale non è stato in grado di motivare il possesso. Il 33enne è stato deferito all’autorità giudiziaria per i reati di tentata rapina, possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e inottemperanza al provvedimento del questore. È stato poi posto a disposizione del personale dell’ufficio immigrazione al fine di rendere esecutiva la sua espulsione dallo Stato.