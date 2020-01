Perugia, Michela Giraud ad aprire la stagione “Comic”

PERUGIA – Primo appuntamento a Perugia con “Comic”, stagione di stand up comedy, diretta da Matteo Svolacchia – promossa in sinergia dalla compagnia Occhisulmondo, dall’Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore in collaborazione con Aguilar e Metanoia, con il patrocinio del Comune di Perugia – che il prossimo 31 gennaio (ore 21.00) alla sala dei Notari porta in scena Michela Giraud e il suo one man show “Michela Giraud e altri animali”. L’artista riscuote grande popolarità sul web con partecipazioni a video virale che contano milioni di visualizzazioni, come quelli promossi dai collettivi Educazione Cinica e Le Coliche. In televisione ha partecipato a due edizioni di “Stand Up Comedy” e a tre edizioni di “CCN” su Comedy Central ed è nel cast fisso di “La tv delle ragazze” di Serena Dandini su Rai3. Come attrice ha partecipato alla serie di FOX “Romolo + Giuly” nel 2018.

Nata a Roma, Michela ha un cognome francese, origini napoletane e sembra una donna dell’Est: “tutte queste personalità albergano nella mia testa e confliggono tra di loro come dice, sfinito, il mio psichiatra, oggi in cura da un altro psichiatra” racconta ironica Michela. La trentenne romana, attraverso la stand-up comedy esorcizza il suo misurarsi con le sfide del suo tempo, della sua età, del suo essere donna oggi: il rapporto con sua madre – che la voleva avvocato – le sue amiche “psicofregne”, i fidanzati (o presunti tali), sono solo alcuni degli “animali fantastici” che popolano la sua vita e di conseguenza il suo brillante show. La stand up comedy è la new wave della comicità italiana che negli ultimi anni ha visto un vivace proliferare di una vera e propria scena indipendente: anche nel nostro Paese ha finalmente attecchito un umorismo più contemporaneo, non militante e libero, quella che si dice “una comicità adulta”.