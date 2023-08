Perugia, mezzo secolo di musica: torna la mitica band ‘Living Group’

PERUGIA – Mezzo secolo, nel mezzo tre generazioni, nel frattempo sono cambiati gli stili e le mode musicali, ma la storia del Living Group continua. Il gruppo musicale, uno dei primi in Umbria nel campo del pop-rock, nasce nel 1970. Otto ragazzi, quasi tutti usciti dal conservatorio, decidono di dare vita ad una band ispirandosi a formazioni quali i Chicago, i Blood Sweet &Tears, gli Earth Wind & Fire. Il successo è immediato. Inizia una storia che li porterà ad essere una delle formazioni più interessanti di quel periodo musicale, anche a livello nazionale, accanto a formazioni già affermate quali la PFM, il Banco, Le Orme, con le quali si esibiranno più volte.

Figura carismatica

Il salto di qualità avviene con l’ingresso nel gruppo, come cantante, del tifernate Pinuccio Blasi, una figura già allora carismatica, conosciuto nell’ambiente musicale come il Demis Roussos italiano per la sua voce e per la sua presenza scenica. La band si specializza nei concerti dal vivo e in serate nei principali locali italiani (dal Piper di Roma all’Altromondo di Rimini). Ma trova anche il modo di realizzare alcuni dischi. Nel ’75, in particolare, il Living Group incide l’Inno del Perugia Calcio entrando così per sempre nel cuore dei tifosi umbri. Ma il gruppo partecipa anche a programmi radiofoni e televisivi, da Bandiera Gialla a Domenica In. Poi, come spesso capita, i diversi membri del gruppo hanno cominciato a prendere strade professionali diverse, senza però mai rinunciare al piacere di ritrovarsi e di fare musica.

I cinquanta anni dalla nascita

Già nel 2020 il Living Group avrebbero dovuto festeggiare i 50 anni dalla nascita, ma a causa del Covid l’appuntamento è saltato. La festa a lungo rimandata si svolgerà il prossimo sabato 2 settembre, a Perugia, con inizio alle ore 21, presso l’Arena Barton Park. Ingresso gratuito, per volontà del Comune di Perugia che ha organizzato l’evento.Sul palco, per una carrellata sulla grande musica degli anni Settata e Ottanta, ci saranno molti dei musicisti che nel corso degli anni hanno fatto parte della band: i fondatori del gruppo, i fratelli Vincenzo e Giuseppe Lucattelli, Antonino Ticchioni, Giovanni Sannipoli, Marco Pellegrini, Claudio Baffoni, Lucio Bellucci, Luca Tomassoni, Maurizio Ceccarelli, Gianluca Paradisi, Rino Ciurnelli, Paolo Serpolla, Alessandro Abbati, Gabriele Gaiba, Daniela Maltese.Molta nostalgia, ma divertimento assicurato.