Perugia, mercato chiuso con Beghetto e D’Urso. Manneh al Taranto, Righetti al Gubbio

PERUGIA – Doppio colpo in entrata per il Perugia nell’ultimo giorno di mercato. Torna a Perugia Beghetto, che di nome fa Andrea ed è il figlio di Massimo, bandiera del Grifo.

Beghetto arriva a Perugia dal Pisa, dopo una prima parte di stagione all’Alessandria. iIl terzino, nato proprio a Perugia l’11 ottobre 1994, ha collezionato 30 presenze in Serie A divise tra Genoa (3) e Frosinone (27). Con quest’ultimi in totale 108 presenze e 3 reti. In carriera ha totalizzato 278 presene indossando, tra le altre, le casacche di Spal, Pisa e per ultimo Alessandria, società dove ha militato in questa prima parte di stagione con 15 presenze.

Con lui, ecco anche Christian D’Urso che arriva dal Cittadella a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al primo punto ottenuto dopo il 1 febbraio 2022. Il centrocampista, nato a Rieti il 26 luglio 1997, è cresciuto nel settore giovanile della Roma partecipando tra l’altro alla Uefa Youth League con 18 presenze e 2 reti. Dalla stagione 2016/17 ad oggi quattro esperienze in Serie B con le maglie di Latina, Carpi, Ascoli e Cittadella, quest’ultima con 78 presenze e 7 reti. Nel mezzo un’esperienza in Serie A greca con l’Apollōn Smyrnīs.

L’arrivo di Beghetto manda a Gubbio in prestito il terzino Samuele Righetti. il centrocampista Khalifa Manneh, poco impiegato sin qui, va invece in prestito al Taranto.