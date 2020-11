Perugia, medico morto. La figlia: “Ucciso dal Covid e dalla malasanità”

PERUGIA – Elisa Brando, la figlia di Stefano, il medico perugino morto a 62 anni in ospedale dopo aver contratto il Covid-1, in un post sui social (poi cancellato ndr) lo dice senza mezzi termini: “Mio padre è stato ucciso dal Covid e dalla malasanità”. Brando è stato il primo professionista della sanità umbra a perdere la vita per il virus. La giovane, inoltre, racconta, che ci sono “stati tanti giorni di ritardo per ottenere un tampone nasofaringeo, malgrado si trattasse di un dottore che tra ambulatorio e abitazioni di pazienti ogni giorno visitava alcune decine di persone”. Elisa Brando nel post racconta anche “del respingimento per ben due volte dall’ambulanza, quando i parametri – scrive – erano già critici” e poi “del successivo ritardo nel trasferimento nel reparto di Rianimazione per mancanza di posti letto”. Questo il grido di dolore e accusa della figlia che mette sul tavolo non pochi interrogativi e dubbi. Che per il momento restano senza risposta.

Il Comune Sulla morte di Brando anche l’amministrazione comunale ha espresso il proprio cordoglio: “Abbiamo appreso – dichiara il sindaco di Perugia Andrea Romizi – della morte per Covid del dottor Stefano Brando, medico apprezzato e stimato nella nostra città, vittima del Coronavirus. L’amministrazione comunale è vicina alla famiglia Brando in questo difficile momento e vuole rendere merito a un uomo, un medico, che non si è risparmiato nella cura dei suoi pazienti, con coraggio e con l’impegno che lo ha sempre caratterizzato nello svolgimento della sua professione. Nel farlo rinnoviamo la vicinanza di tutta la città ai familiari del dottor Brando e il nostro grazie a lui e a tutti i medici di famiglia, ai medici ospedalieri e al personale sanitario per quanto hanno fatto e ancora fanno, per il bene della nostra comunità”.