Perugia, maxi rissa all’interno di un bar: quattro in manette

PERUGIA – Una maxi rissa con scene da Far West è avvenuta nella notte a Castel del Piano dove, per cause in corso d’accertamento, è scoppiata una terribile lite tra una ventina di persone, che non ha risparmiato neanche gli agenti e i militari intervenuti sul posto. All’arrivo degli uomini della squadra Volante, affiancati da una pattuglia dei carabinieri e da un’altra della Guardia di finanza, i soggetti coinvolti si sono tutti dileguati, ma quattro di loro sono stati presi dopo brevi ricerche. A parlare di quanto accaduto nella notte è direttamente il questore, che ha detto che “sulla movida saremo inflessibili: qui – ha detto – ci vuole l’impegno di tutti, forze di polizia, istituzioni, associazioni di categoria e anche famiglie, perché è quanto mai necessario fare gioco di squadra, la posta in gioco è troppo alta”

Arresti I poliziotti sono riusciti a rintracciare tre giovani, due ventisettenni e un ventiquattrenne, più una ragazza di 29 anni: alla richiesta di documenti tutti si sono scagliati contro gli agenti, aggredendoli con calci e pugni. Attimi di tensione che gli operatori a fatica sono riusciti a contenere, riuscendo solo dopo diversi minuti a fermare i quattro, tutti ubriachi. Dagli accertamenti compiuti a loro carico è emerso che soltanto un giovane aveva precedenti per droga e lesioni, oltre a un Daspo emesso dalla questura di Modena.

Ricostruzione Per ricostruire quanto accaduto e, quindi, denunciare i quattro alla procura di Perugia, gli uomini della squadra volante hanno subito acquisito e controllato le registrazioni di videosorveglianza del bar, procedendo quindi all’arresto dei quattro: a tutti viene contestato il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, mentre tre di loro, compresa la donna, devono rispondere anche di rissa aggravata. Le indagini stanno andando avanti in questo ore per identificare e valutare la posizione delle altre persone che erano presenti all’interno del bar di Castel del Piano quando la violenza è dilagata.