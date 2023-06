Perugia, Massimo Ferrero in città: l’ex presidente della Samp interessato al club

PERUGIA – Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, ha fatto visita a Perugia. Da giorni il suo nome è stato accostato alla società di calcio biancorossa, dopo che il presidente Massimiliano Santopadre ne aveva annunciato la vendita. Ferrero è stato visto a Pian di Massiano, dove ha pranzato in una struttura della zona, per poi recarsi allo stadio ‘Renato Curi’. Lì avrebbe preso visione della struttura di allenamento e dello stadio in generale. Lo scrivono alcuni siti umbri e lo testimoniano due fotografie pubblicate in giornata da Umbria Tv, che racconta anche di un confronto con qualche tifoso che, saputo della presenza di Ferrero, ha raggiunto lo stadio. Non sono invece emerse notizie circa la contestuale presenza dell’attuale presidente del Perugia, Santopadre. Il Perugia, reduce dalla retrocessione in Serie C, è da tempo al centro di una forte contestazione da parte dei tifosi. Stando a quanto emerge dai social, dove non mancano i commenti sulla possibilità dell’acquisto del Perugia da parte di Ferrero, emergono pareri discordanti del popolo biancorosso.